Новый американский космический корабль Crew Dragon подошел к Международной космической станции

Как ожидается, стыковка аппарата с МКС произойдет через полчаса. Корабль с двумя астронавтами на борту успешно стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне. Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за пуском. После он сказал, что случившееся возвращает лидерство его страны в космосе.

Представитель Роскосмоса Владимир Устименко написал в своем твиттере, что подобная истерика американского руководства непонятна. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы, добавил пресс-секретарь госкорпорации.

Основатель компании Space X Илон Маск, который создал корабль Crew Dragon, в свою очередь ответил на давнюю шутку нынешнего главы «Роскосмоса» Дмитряи Рогозина. Маск сказал об этом в эфире после старта корабля: «Наш батут работает». Дмитрий Рогозин шесть лет назад написал в своем твиттере, что из-за санкций против российской промышленности Соединенным штатам, возможно, придется отправлять своих астронавтов к МКС на батуте.