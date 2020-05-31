Не меньше 15 домов оказались в зоне затопления из-за обильных осадков в Московской области

Также от наводнения пострадали почти 100 приусадебных участков, говорят в подмосковном управлении МЧС. Самая серьезная ситуация наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20–30 см., добавили в ведомстве. Накануне в поселке «Лесные поляны» под Красногорском вода затопила 80 участков. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 20 человек. Также были затоплены несколько улиц в Нахабино.
2020-05-31T16:34:13+03:00
2020-05-31T16:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 31 мая 2020
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