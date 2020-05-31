Карантинные меры ослабят с завтрашнего дня в ряде российских регионов

Тульская область отменит цифровые пропуска. Получат разрешение на работу летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. метров. В Курской области, как передает агентство «Интерфакс», заработают непродовольственные магазины, спортивные и детские площадки, парки и скверы. Сохраняется требование на ношение масок. В Смоленской области разрешается регистрация браков, правда внутрь ЗАГСов будут пускать только новобрачных.

В Москве с завтрашнего дня должны заработать непродовольственные магазины. Разрешать занятия спортом на свежем воздухе. Прогулки горожан будут возможны по графику.