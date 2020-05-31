Скандал разгорается в системе здравоохранения Алтайского края

Как пишет местное интернет-издание «Алтапресс», региональные власти предложили заслуженным врачам отделения ортопедии и травматологии краевого клинического центра либо уволиться с завтрашнего дня, либо перейти на свободные вакансии уборщиков с окладом меньше 14 тысяч рублей. Ранее медики одного из лечебных заведений, которое переоборудовали для пацие6нтов с коронавирусом, опубликовали видео с критикой качества продуктов, которые им доставляют. Они также пожаловались на невыплату зарплаты в полном объеме.
2020-05-31T16:33:26+03:00
2020-05-31T16:33:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2652207-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 31 мая 2020
Загрузка комментариев...