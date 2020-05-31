Скандал разгорается в системе здравоохранения Алтайского края

Как пишет местное интернет-издание «Алтапресс», региональные власти предложили заслуженным врачам отделения ортопедии и травматологии краевого клинического центра либо уволиться с завтрашнего дня, либо перейти на свободные вакансии уборщиков с окладом меньше 14 тысяч рублей. Ранее медики одного из лечебных заведений, которое переоборудовали для пацие6нтов с коронавирусом, опубликовали видео с критикой качества продуктов, которые им доставляют. Они также пожаловались на невыплату зарплаты в полном объеме.