В Белоруссии задерживают активистов оппозиции

По сведениям правозащитников, это происходит как в столице страны, так и в других городах. Сторонники нескольких оппозиционных кандидатов собирают сегодня подписи для их выдвижения на президентские выборы. В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна». Политик участвовал в выборах 10 лет назад и планировал выдвинуть свою кандидатуру в этот раз. Однако его заявление отклонил республиканский Центризбирком. Комиссия сослалась на непогашенную судимость оппозиционера.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.