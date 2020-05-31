Полицейские составили протокол на одного из задержанных в Москве адвокатов

Его обвиняют в нарушении требований о самоизоляции и нарушении порядка проведения акций, передает агентство «Интерфакс». Защитник Дмитрий Захватов встал в одиночный пикет у здания Следственного комитета в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии, против которых возбудили уголовное дело. Помимо Захватова на акции были также задержаны еще несколько адвокатов и активистов. Конфликт между сотрудниками полиции и группой защитников произошел в северокавказской республике в ночь на 21 мая. Каждая из сторон обвиняет другую в применении силы.
2020-05-31T16:32:47+03:00
2020-05-31T16:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 31 мая 2020
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