Полицейские составили протокол на одного из задержанных в Москве адвокатов

Его обвиняют в нарушении требований о самоизоляции и нарушении порядка проведения акций, передает агентство «Интерфакс». Защитник Дмитрий Захватов встал в одиночный пикет у здания Следственного комитета в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии, против которых возбудили уголовное дело. Помимо Захватова на акции были также задержаны еще несколько адвокатов и активистов. Конфликт между сотрудниками полиции и группой защитников произошел в северокавказской республике в ночь на 21 мая. Каждая из сторон обвиняет другую в применении силы.