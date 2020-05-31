«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты

Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу. Об этом он рассказал после успешного запуска в СШСА нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon. Ожидается, что уже через час аппарат пристыкуется к МКС.