«Роскосмос» планирует испытать в этом году две новые ракеты

Как написал в своем твиттере официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, в следующем году Россия планирует возобновить свою Лунную программу. Об этом он рассказал после успешного запуска в СШСА нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon. Ожидается, что уже через час аппарат пристыкуется к МКС.
2020-05-31T16:32:14+03:00
2020-05-31T16:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 31 мая 2020
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