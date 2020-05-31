Система выдачи пропусков ошибочно записала жительницу Подмосковья в список больных коронавирусом

Решить проблему через звонки и письма в службу поддержки не получается, — рассказала Екатерина Лебедева «Эху Москвы». Ранее граждане жаловались на необоснованные штрафы, выписанные через этот сервис, а также приходящие с дорожных камер. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал агентству ТАСС, что в первой половине июня будет запущен сервис, благодаря которому обжаловать штрафы можно будет по видеосвязи.

