В США беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца при задержании, набирают обороты

Уже по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили огнестрельные ранения. В 25 городах введен комендантский час, в ряде штатов мобилизована Национальная гвардия. О том, как начинались уличные волнения «Эху» ранее рассказывал местный житель Александр Гернер. По словам Гернера, в целом общество решительно осуждает поступок полицейского.

Сотрудник правоохранительных органов, жестко задержавший афроамериканца, обвиняется в непредумышленном убийстве. Судя по видеозаписи, он несколько минут давил коленом на горло лежащего мужчины несмотря на то, что тот говорил, что не может дышать.