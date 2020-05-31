В ответ на планы США расширить формат G7, в России выразили готовность участвовать в саммите, но только на равных

Об этом заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

Россия определится с участием в саммите «группы семи» в расширенном составе только после уточнения деталей этой инициативы, заявил Константин Косачев в интервью «Интерфаксу». Как отметил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам, Россия всегда готова к диалогу в любых форматах, но при непременном условии равенства участников.

По словам Косачева, Москву не может устроить роль зрителя на саммите G7. Вместе с тем он считает важным, что господин Трамп признал нынешний формат Большой семерки устаревшим. Ранее президент США заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь, и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию

Константин Косачев также отметил, что в последние годы «набрал обороты» формат G20. И выразил надежду, что другие форматы не станут конкурировать с ним.