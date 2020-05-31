«Роскосмос» планирует испытать две новые ракеты до конца года

Об этом в твиттере написал пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко. Кроме того, в следующем году, по его словам, будет возобновлена лунная программа. О каких именно проектах идет речь он не уточнил. Однако ранее глава «Росокосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал второй испытательный пуск ракеты тяжелого класса «Ангара» и летные испытания новой стратегической ракеты «Сармат».

Заявление появилось на следующий день после успешного запуска американского корабля Crew Dragon. SpaceX стала первой частной компанией, отправившей астронавтов на МКС.