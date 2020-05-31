Власти Парижа спустя год открывают площадь перед собором Нотр-Дам

Об этом сообщила мэрия французской столицы. После пожара, вспыхнувшего прошлой весной, в районе ЧП был существенно превышен уровень свинца, после чего специалистам пришлось с помощью геля очищать улицы. На сегодняшний день региональное Агентство по здравоохранению считает, что санитарные условия позволяют открыть площадь для публики.

Сильный пожар охватил крышу Собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля 2019 года. Огонь полностью уничтожил шпиль. Потушить возгорание удалось лишь на следующее утро.