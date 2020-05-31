С понедельника откроются вестибюли еще пяти станций московского метро

Речь идет о станциях «Анино», «Кропоткинская», «Пятницкое шоссе», «Парк культуры» и «Ломоносовский проспект». В список попали вестибюли, через которые ежечасно проходят как минимум 1300 человек, а также те, об открытии которых просили сами пассажиры – сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. При этом, по его словам, закрытыми останутся вестибюли 25 станций, где поток значительно меньше. Сами станции продолжают работать. Выйти и войти на них можно через соседние вестибюли.
2020-05-31T15:32:11+03:00
2020-05-31T15:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 31 мая 2020
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