С понедельника откроются вестибюли еще пяти станций московского метро

Речь идет о станциях «Анино», «Кропоткинская», «Пятницкое шоссе», «Парк культуры» и «Ломоносовский проспект». В список попали вестибюли, через которые ежечасно проходят как минимум 1300 человек, а также те, об открытии которых просили сами пассажиры – сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собеседника. При этом, по его словам, закрытыми останутся вестибюли 25 станций, где поток значительно меньше. Сами станции продолжают работать. Выйти и войти на них можно через соседние вестибюли.