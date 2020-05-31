В Кремле надеются на отмену ограничительных мер к 24 июня, когда состоится Парад Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на торжественном мероприятии будут присутствовать гости, в том числе главы других государств. Сам президент будет на трибуне.

Сегодня стало известно, что в Волгограде военные возобновили подготовку к параду. Всего в тренировках задействованы почти полторы тысячи человек и более 30 единиц техники. Парад 9 мая был отложен из-за эпидемии коронавируса. На этой неделе Владимир Путин приказал начать подготовку к проведению торжественного мероприятия.

