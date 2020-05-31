В «Роскосмосе» не исключают полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска

Сейчас обсуждаются планы по дальнейшему взаимодействию.

«Роскосмос» готов обсуждать с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства возможность полета на космических кораблях Маска. В случае подобного взаимодействия американцы продолжат летать на российских «Союзах» по обмену, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко. Он отметил в своем аккаунте в твиттере, это позволит иметь две системы доставки людей на МКС. По словам Устименко, в космосе всякое случалось, и важно поучить несколько возможностей обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС.

В целом официальный представитель государственной корпорации назвал замечательным событием возобновление США собственной пилотируемой космической программы. Кроме того, Владимир Устименко заявил о планах «Роскосмоса» провести испытания двух новых ракет в этом году, а в следующем — возобновить Лунную программу.

Американский космический корабль Starliner может полететь на МКС с экипажем следующей весной.