Прокуратура проверит жалобы жителей и медиков Карачаево-Черкессии о тяжелой ситуации с коронавирусом в регионе

СК также направил туда следователей.

Генпрокуратура поручила региональному ведомству проверить работу республиканского Минздрава и руководителей медучреждений, расходование денег на выплаты медикам, выделенных из федерального бюджета, и обеспеченность коечным фондом. На обращения жителей и врачей отреагировали и в Следственном комитете – глава ведомства Александр Бастрыкин направил туда группу следователей.

По официальным данным, в Карачаево-Черкессии лишь тысяча заболевших, но местные жители уверены, что статистика занижается. В соцсетях и СМИ они жалуются на проблемы с тестированием – сдачи анализа и результатов приходится ждать неделями, тестируют далеко не всех, у кого вероятно есть коронавирус, а данные о смертности из-за вируса очень далеки от реальности. Инфекция быстро распространяется среди медработников. Сотрудники «скорой помощи» Черкесска в видеообращении сообщили, что число бригад из-за заражения медперсонала сократилось втрое, пациентам приходится ждать машину несколько часов. Врачи говорят о нехватке средств защиты, халатном отношении руководства, а также о том, что обещанные доплаты за свою работу они так и не получили. Десятки сотрудников карачаево-черкесского Центра катастроф и скорой помощи заявили о том, что готовы уволиться.

В республиканском управлении Роспотребнадзора ранее заявили, что сообщения о занижении данных не соответствуют действительности.