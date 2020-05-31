В центре Москвы полиция задержала участников одиночных пикетов в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии

В общей сложности в отдел доставлены 7 человек.

Задержания прошли у здания Следственного комитета на Бауманской улице. К ведомству днём пришли адвокаты для того чтобы потребовать прекратить уголовное преследование коллег в Кабардино-Балкарии. Среди задержанных адвокаты Даниил Берман, Александр Редькин, Дмитрий Захватов, координатор юридической помощи портала «ОВД-Инфо» Екатерина Селезнёва и несколько активистов, сообщает интернет-издание МБХ-медиа. Полицейские подходили к участникам акции, как только они поднимали плакаты. На одном было написано «Никогда не молчите». Задержанные выступали в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, недавно против них возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия Жилоков якобы ударил силовика головой в лицо после приезда полиции в нелегально работавшее казино в городе Нарткала, куда сотрудница вызвала юриста. А позже его коллега Ципинова, как утверждает следствие, в отделе полиции напала на другого силовика. Адвокаты сообщили, что это их избили полицейские. По словам Ципиновой, при задержании ей заломили руки и угрожали изнасиловать.

В предыдущие три дня десятки людей, в том числе журналисты и активисты, были задержаны у здания столичного главка МВД на Петровке, 38. Они выступали в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара, ранее его арестовали на 15 суток — тоже за одиночный пикет.