МЧС работает над устранением последствий проливных дождей в Подмосковье. Об этом сказал начальник оперативного управления ГУ МЧС России по региону Владимир Щедрин.
Ситуация находится под контролем, угрозы жизни и здоровью людей нет.
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МЧС работает над устранением последствий проливных дождей в Подмосковье. Об этом сказал начальник оперативного управления ГУ МЧС России по региону Владимир Щедрин.
Ситуация находится под контролем, угрозы жизни и здоровью людей нет.