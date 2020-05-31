Россиянам не придется носить маски на пляжах

В условиях продолжающейся пандемии будет достаточно соблюдать социальную дистанцию, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведомство выпустило смягченную версию рекомендации для возобновления работы санаториев в условиях распространения коронавируса после того, как представители отрасли пожаловались на то, что некоторые пункты из списка невыполнимы.

Между тем, как сообщает агентство ТАСС, российские туристы уже забронировали около 70% крымских пансионатов и мини-отелей. Основной поток отдыхающих ожидается в июле и августе.