Южная Корея готова обсудить свое участие в саммите G7

Пока в Сеуле официального приглашения от Вашингтона не получали – об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.

Ранее Дональд Трамп сказал о планах по переносу встречи лидеров «большой семерки» на сентябрь, а также приглашении на саммит других стран: России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Глава Белого дома пояснил, что считает существующий формат саммита «устаревшим».

Изначально встреча «большой семерки» была запанирована на 10-12 июня, однако из-за пандемии ее решено было перевести в онлайн-формат. Позже Вашингтон все же настоял на очной встрече в качестве символа возвращения к нормальной жизни.