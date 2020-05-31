В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе – пояснили в аппарате губернатора Алексея Текслера. Об этом пишет сайт Ura.ru. По данным местных властей за последнее время в области не зафиксированы завозные случаи заражения коронавирусом.

В апреле обязательный карантин для людей, приехавших из Москвы и Петербурга ввели несколько десятков российских регионов. Приезжающих отправляли на изоляцию на две недели.