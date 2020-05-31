Прокуратура начала проверку в связи с затоплениями в Красногорске

На северо-западе Москвы возникли серьезные проблемы после выпадения рекордного количества осадков.

В прокуратуру обратились несколько жителей затопленных районов, где под воду уходили целые садовые товарищества, затоплены были первые этажи домов вместе с техникой и мебелью. В пятницу в регионе выпало три четверти месячной нормы осадков. На улицах невозможно было пройти из-за огромных потоков воды, которые превращались фактически в пруды и озера. Из-за неисправной ливневки вода не уходила под землю. В итоге канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке Нахабино и микрорайоне Опалиха. Так в садовом товариществе «Лесные поляны» было подтоплено 80 приусадебных участков, передает агентство «Интерфакс». Уровень воды в реке Нахабинка поднялся на 3–4 метра. Из опасных мест людей эвакуировали даже на надувных лодках МЧС, воду откачивают специальными помпами. Жители жаловались, что помощи им пришлось ждать долго. В ряде мест вода держалась на уровне крыш одноэтажных домов, но аварийные службы не эвакуировали людей, несмотря на множественные обращения, сообщила телеканалу «Дождь» местная жительница. Всего за двое суток в Москве выпало 72 мм осадков – это более 140% месячной нормы.

В ближайшие дни метеорологи прогнозируют новые ливни, в Москве вскоре пройдет сильный дождь с грозой.

Из-за непогоды в столице повалены почти 100 деревьев и повреждены 20 автомобилей. МЧС снова предупредило горожан о сильном дожде с грозой. До конца суток в отдельных районах столицы ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

Май этого года может стать самым дождливым за последние 200 лет. Сегодня в столице опять ожидаются осадки. Об этом «Эху» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.