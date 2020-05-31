Число случаев жестокого обращения с детьми, по подсчетам прокуратуры, сократилось на треть

Согласно данным, которые приводит надзорное ведомство, еще несколько лет назад их было почти 2 тысячи, а в прошлом – менее полутора тысяч.

Ранее в этом месяце МВД зафиксировало снижение числа преступлений, связанных с домашним насилием. Однако в НКО напротив говорили, что в период эпидемии, таких преступлений стало больше в 2,5 раза. В свою очередь, глава думского комитета по регламенту Ольга Севастьянова отмечала, что статистика силовиков не отражает реальную картину, так как многие жертвы обращаются за помощью не в полицию, а в другие организации.