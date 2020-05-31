Президент США Дональд Трамп решил отложить саммит стран большой семёрки до осени и намерен пригласить на него Россию

Список участников саммита Дональд Трамп предложил расширить. Нынешний формат он назвал устаревшим. По его мнению, большая семерка не представляет должным образом то, что происходит в мире. Трамп считает, что к саммиту следует привлечь Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, передаёт телеканал CNN. В таком расширенном формате хозяин Белого дома хочет обсудить, в том числе, будущее Китая. Саммит лидеров большой семёрки хотели сначала устроить в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня, затем отложили на конец месяца, встреча должна была пройти уже в режиме видеосвязи из-за коронавируса. Теперь ее проведут в сентябре. На саммите лидеры стран должны сигнализировать о стабилизации ситуации с пандемией. Россию исключили из тогда большой восьмёрки после присоединения Крыма в марте 14 года. В августе прошлого года Трамп сказал, что целесообразно вернуться к прежнему формату с участием Москвы. В Кремле ответили, что рассчитывают цитата «на здравомыслие всех участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией».

Предложение Трампа, озвученное накануне, в Москве пока не комментировали.