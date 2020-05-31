Более ста сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в Саратовской области заразились коронавирусом

Массовое обследование было проведено в связи с заболеванием одного из работников учреждения. У большинства инфицированных никаких симптомов не наблюдается – сообщает агентство ТАСС. Со ссылкой на региональный оперативный штаб. Из-за вспышки в ПНИ за прошедшие сутки в Саратовской области было зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения с начала эпидемии.