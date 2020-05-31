Более ста сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в Саратовской области заразились коронавирусом

Массовое обследование было проведено в связи с заболеванием одного из работников учреждения. У большинства инфицированных никаких симптомов не наблюдается – сообщает агентство ТАСС. Со ссылкой на региональный оперативный штаб. Из-за вспышки в ПНИ за прошедшие сутки в Саратовской области было зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения с начала эпидемии.
2020-05-31T13:31:35+03:00
2020-05-31T13:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 31 мая 2020
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