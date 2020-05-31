На станции метро «Юго-Западная» в Москве задержан мужчина, угрожавший пассажирам ножом и пистолетом

По словам очевидцев, он вел себя неадекватно и нецензурно выражался. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала агентству «Интерфакс», что злоумышленника задержали в вестибюле. Удалось установить, что это – 30-летний ранее судимый житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Самого мужчину отправили под стражу.