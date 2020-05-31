На станции метро «Юго-Западная» в Москве задержан мужчина, угрожавший пассажирам ножом и пистолетом

По словам очевидцев, он вел себя неадекватно и нецензурно выражался. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала агентству «Интерфакс», что злоумышленника задержали в вестибюле. Удалось установить, что это – 30-летний ранее судимый житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Самого мужчину отправили под стражу.
2020-05-31T13:31:14+03:00
2020-05-31T13:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 31 мая 2020
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