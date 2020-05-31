В США в двух десятках крупных городов введен комендантский час. В штатах, где продолжаются уличные беспорядки задействованы силы национальной гвардии.

Протесты в Вашингтоне начались в пятницу, а вчера продолжились — уже днем полицейские машины были стянуты в город. Со второй половины дня в американской столице не прекращается вой полицейских сирен и гул летающих над городом вертолетов. Для предотвращения беспорядков задействована нацгвардия Вашингтона — а у Белого Дома протестующим противостоит Секретная Служба. Мародерство с поджогами происходит в эти минуты в Майами, где введен комендантский час. В Нэшвилле протестующие подожгли здание мэрии и суда. В Миннеаполисе в полицейских бросали снаряды. В Чикаго протесты переросли в столкновения с полицией. В Нью-Йорке мирные протест тысяч человек перерос в беспорядки и столкновения с полицией, была сожжена полицейская машина.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел Армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата — больше десяти тысяч человек.

По итогам беспорядков за последние два дня по всей стране были арестованы сотни человек.



Массовые уличные волнения спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. После инцидента четырех полицейских уволили, а одному предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.