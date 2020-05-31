Система выдачи пропусков ошибочно записала жительницу Подмосковья в список больных коронавирусом

Система выдачи пропусков ошибочно записала жительницу Подмосковья Екатерину Лебедеву в список больных коронавирусом. Решить проблему через звонки и письма в службу поддержки не получается. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«25 мая я получила смс, с требованием, чтобы установить приложение «Социальный мониторинг». Я подумала, что это техническая ошибка, потому что я не болела, не привлекалась, не сдавала тесты и с больными не контактировала. 27 мая в 22.00 я решила оформить разовый пропуск в Москву, но мне высветилось сообщение о том, что гражданам с наличием коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции до истечения срока», — рассказала она.

По словам Е.Лебедевой, с тех пор у нее не получилось получить ответ, почему ее фамилия была внесена в реестр больных COVID-19: ни на «горячей линии», ни техническая поддержка.

«На «горячей линии» мне пришлось ждать очень долго, но когда ответили, разговаривали со мной как с «врагом», оставили мой звонок на ожидании, и после 20-минутной паузы звонок вообще сорвался. На следующий день мне дали телефон технической поддержки, туда дозвониться не было никакой возможности, тут же срывается. До сих пор эта история продолжается. Обращение на сайте было зарегистрировано, я описала в нем эту ситуации, но к сожалению не связаться с ними, ни оформить пропуск», — подчеркнула она.

По словам Екатерины Лебедевой, от нее требуют установить приложение «Социальный мониторинг».