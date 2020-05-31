В России число заражённых коронавирусом превысило 400 тысяч человек, скончались за всё время пандемии почти 4 700 заболевших. На этом фоне Минздрав зарегистрировал первый препарат от новой инфекции.

За сутки в стране выявили больше девяти тысяч заражённых, рост произошёл впервые за наделю. Больше всего новых заболевших в Москве — почти две тысячи шестьсот, а также Подмосковье и Петербурге. Умерли за сутки 138 человек, половина в столице. Летальные случаи зафиксированы в Подмосковье, Петербурге, Дагестане и Нижегородской области, сообщили в оперативном штабе. Вылечились от коронавируса за сутки в России менее четырёх с половиной тысяч человек — это самый низкий показатель почти за две недели. Больных коронавирусом в России собираются лечить препаратом под торговым названием Авифавир. Его уже зарегистрировало министерство здравоохранения. Производством лекарства займется совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний «ХимРар». В аптеки препарат не поступит, его будут применять только в больницах под наблюдением врача. Беременным Авифавир запрещен, его также нельзя применять в период планирования семьи, сообщили в фонде прямых инвестиций. Там добавили, что препарат хорошо изучен, поскольку его больше шести лет используют в Японии для тяжёлых форм гриппа. В России сейчас проводят клинические исследования препарата, в них участвуют более трехсот пациентов, уточнили в фонде. Там уверяют, что первые тесты подтвердили высокую эффективность препарата.

Испытания аналогичного препарата проводят и в других странах. При этом в Японии его эффективность для лечения пациентов с коронавирусом пока доказать не смогли, пишет издание РБК.