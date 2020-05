Космический корабль «Crew Dragon» частной компании Space X предпринимателя Илона Маска успешно вышел на орбиту. Это первый за девять лет пилотируемый полет, стартовавший с территории США на американском космическом корабле.

За этим стартом наблюдал весь мир— прямую трансляцию вели американское космическое агентство NASA и Space X. Запуск был осуществлен в 22:22 по московскому времени. Корабль вывела на орбиту ракета «Фалкон-9» с космодрома на мысе Канаверал, с этого стартового комплекса когда-то на Луну отправлялись корабли «Аполлон». Первая ступень ракеты через 10 минут после старта успешно приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You. На борту Dragon опытные астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, для которых это уже третий полет в космос. На одно свободное место в капсуле положили игрушку – блестящего синего динозаврика, он всплыл в воздух, когда корабль оказался в невесомости. Полет к Международной космической станции займет примерно 19 часов.

SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на МКС ракету с астронавтами. Работа над этим проектом длилась более 10 лет. Если эта миссия завершится успешно, NASA сможет отказаться от контрактов с «Роскосмосом», который доставлял американские экипажи на МКС на «Союзах» с 2011 года, после свертывания программы возвращаемых кораблей Space Shuttle.

В 2014-м году тогда еще вице-премьер Дмитрий Рогозин на фоне введения санкций против России в шутку предложил США доставлять астронавтов с помощью батута.

После старта Dragon Илон Маск на пресс-конференции припомнил Рогозину эти слова, сказав, что «батут работает». И добавил – не все поймут эту шутку.

По словам Маска, человечество может гордиться новым американским космическим кораблем. Сейчас задача Space X — безопасно вернуть астронавтов на Землю.

Рогозин, теперь уже глава «Роскосмоса», лично пока никак не отреагировал на запуск, но в своем Twitter перепостил сообщения от официального представителя госкорпорации Владимира Устименко. Он написал, что ему непонятна истерика, поднявшаяся после этого старта. По его словам, Россия тоже стоять на месте не собирается.

Запуск Crew Dragon был осуществлен со второй попытки: в среду его отменили всего за 16 минут до старта из-за плохой погоды.

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 17:30 по московскому времени. Директор НАСА Джим Брайденстайн накануне сказал, что не готов принимать поздравления до этого момента.

На МКС астронавты должны пробыть до 4 месяцев, проводя тесты с кораблем и готовя станцию для первого полноценного экипажа. Пока НАСА намерена отправлять в космос по четыре человека, хотя Crew Dragon вмещает семерых.

Илон Маск – слишком серьезный конкурент для Роскосмоса. Об этом ранее говорил телеканалу Euronews эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

На этом фоне Роскосмос сообщил, что до конца года намерен провести испытания двух новых ракет. В следующем году госкорпорация возобновит лунную программу – написал в твиттере пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. Однако ранее Дмитрий Рогозин анонсировал второй испытательный пуск ракеты тяжелого класса «Ангара» и летные испытания новой стратегической ракеты «Сармат».