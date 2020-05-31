Z Архив новостей новости
5 9 6 289
13:05, 31 мая 2020

Космический корабль «Crew Dragon» частной компании Space X предпринимателя Илона Маска успешно вышел на орбиту

Космический корабль «Crew Dragon» частной компании Space X предпринимателя Илона Маска успешно вышел на орбиту. Это первый за девять лет пилотируемый полет, стартовавший с территории США на американском космическом корабле.

За этим стартом наблюдал весь мир— прямую трансляцию вели американское космическое агентство NASA и Space X. Запуск был осуществлен в 22:22 по московскому времени. Корабль вывела на орбиту ракета «Фалкон-9» с космодрома на мысе Канаверал, с этого стартового комплекса когда-то на Луну отправлялись корабли «Аполлон». Первая ступень ракеты через 10 минут после старта успешно приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You. На борту Dragon опытные астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, для которых это уже третий полет в космос. На одно свободное место в капсуле положили игрушку – блестящего синего динозаврика, он всплыл в воздух, когда корабль оказался в невесомости. Полет к Международной космической станции займет примерно 19 часов.

SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на МКС ракету с астронавтами. Работа над этим проектом длилась более 10 лет. Если эта миссия завершится успешно, NASA сможет отказаться от контрактов с «Роскосмосом», который доставлял американские экипажи на МКС на «Союзах» с 2011 года, после свертывания программы возвращаемых кораблей Space Shuttle.

В 2014-м году тогда еще вице-премьер Дмитрий Рогозин на фоне введения санкций против России в шутку предложил США доставлять астронавтов с помощью батута.

После старта Dragon Илон Маск на пресс-конференции припомнил Рогозину эти слова, сказав, что «батут работает». И добавил – не все поймут эту шутку.

По словам Маска, человечество может гордиться новым американским космическим кораблем. Сейчас задача Space X — безопасно вернуть астронавтов на Землю.

Рогозин, теперь уже глава «Роскосмоса», лично пока никак не отреагировал на запуск, но в своем Twitter перепостил сообщения от официального представителя госкорпорации Владимира Устименко. Он написал, что ему непонятна истерика, поднявшаяся после этого старта. По его словам, Россия тоже стоять на месте не собирается.

Запуск Crew Dragon был осуществлен со второй попытки: в среду его отменили всего за 16 минут до старта из-за плохой погоды.

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 17:30 по московскому времени. Директор НАСА Джим Брайденстайн накануне сказал, что не готов принимать поздравления до этого момента.

На МКС астронавты должны пробыть до 4 месяцев, проводя тесты с кораблем и готовя станцию для первого полноценного экипажа. Пока НАСА намерена отправлять в космос по четыре человека, хотя Crew Dragon вмещает семерых.

Илон Маск – слишком серьезный конкурент для Роскосмоса. Об этом ранее говорил телеканалу Euronews эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

На этом фоне Роскосмос сообщил, что до конца года намерен провести испытания двух новых ракет. В следующем году госкорпорация возобновит лунную программу – написал в твиттере пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. Однако ранее Дмитрий Рогозин анонсировал второй испытательный пуск ракеты тяжелого класса «Ангара» и летные испытания новой стратегической ракеты «Сармат».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 374 6 28056 28.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 73 6 7283 29.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 166 6 17393 08:40
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 55 6 7293 30.05
Блоги

+ Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Они вспыхнули после убийства афроамериканца во время задержания полицией…

5 39 6 5225 29.05
8читать ;смотреть
Новости

«Левада-центр»: Рейтинг Владимира Путина продолжает снижаться – он опустился до 25% Участникам опроса было предложено назвать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют – без вариантов ответа…

5 45 6 17259
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 89 6 12606 28.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 280 6 40637 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Рогозин смотрит в небо Америка сделала новый корабль. Частная компания сделала. А каких успехов добились вы – путины, рогозины за последние двадцать лет? Чем удивили мир? Что произвели? Бесконечную воровскую историю с космодромом «Восточный»...

5 60 6 8695 11:27
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 107 6 17758 30.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 77 6 13360 24.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14622 25.05
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Бунты в США: можно ли сжечь расизм? Нынешние расовые беспорядки, скорее всего, закончатся так же, как и другие: множеством потерпевших, миллионными убытками и усилением взаимной неприязни…

5 164 6 31483 30.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 78 6 16136 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 7019 25.05
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: В сегодняшней России никакого запроса на свободу и справедливость нет Сегодня есть ожидания только ужесточить все, только дойти до Киева, а потом до Брюсселя, а если не доходить до них, то, видимо, в виде компенсации уничтожить всех инакомыслящих, причем желательно публично…

5 84 6 18291 29.05

Популярное за неделю

Новости

Илон Маск в связи с запуском пилотируемого корабля Crew Dragon вспомнил о высказывании Дмитрия Рогозина На пресс-конференции после старта журналист агентства Reuters спросил Маска и директора NASA Джеймса Брайденстайна, есть ли какое-нибудь сообщение от коллег из России…

5 39 6 17225
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
И Россия, и логика не имеют между собой ничего общего, и с этим надо смириться, это надо принять как должное. Потому что именно это является правилом игры…

5 61 6 95999 27.05
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 77 6 13366 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 46 6 477059 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок — Поэтому предлагаю добавить одно слово: «график, чтобы подышать свободно».
— Через день…

5 83 6 131408 28.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8551836
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4502243

Сегодня в эфире