Из Петербурга в Ленинградскую область запускают дополнительные электрички

Количество составов увеличится в первую очередь на дачных направлениях.

С сегодняшнего дня из Петербурга до разных населенных пунктов Ленинградской области будет ходить больше электричек, чем обычно. В Северо-западной пригородной пассажирской компании ждут увеличения пассажиропотока из-за начала дачного сезона. Там отмечают, что расписание движения поездов теперь будет другим: самые большие изменения произойдут на традиционно дачных направлениях – Лужском, Приозерском, Выборгском, Ириновском и Витебском. Отдельно отмечается, что в том случае, если пассажиропоток будет расти и дальше, интенсивность движения увеличится ещё больше. В то же время уже завтра в Петербурге, согласно распоряжению правительства, начнут действовать льготные проездные билеты. Впрочем, на электричку такой можно будет оформить только в один конец – на маршрут из Петербурга. Возвращаться в город, по крайней мере до 14 июня, придется за полную стоимость билета.

Все пассажиры электричек в Петербурге и Ленинградской области обязаны пользоваться масками и перчатками.