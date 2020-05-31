В Кабардино-Балкарии суд не стал арестовывать адвокатов, задержанных по обвинению в насилии над полицейскими

Об этом пишет сайт «МБХ-медиа». При этом сами юристы ранее жаловались на избиение со стороны сотрудников МВД.

Конфликт произошел 20 мая. По версии следствия полицейские проверяли информацию о незаконной организации азартных игр. Сотрудница заведения отказалась их впускать и вызвала адвоката Ратмира Жилокова, который, якобы начал провоцировать драку. Защитника доставили в отделение, куда в свою очередь приехала адвокат Диана Ципинова. Она, по словам полицейских, ударила одного из них. Сама юрист утверждает, что ей угрожали изнасилованием.

СК инициировал проверку о превышении полицейскими должностных полномочий.