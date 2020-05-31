Сервис для обжалования штрафов за нарушение изоляции в Москве запустят в первой половине июня. Его сделают на базе сайта мэра и правительства города – рассказал агентству ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков. Подключиться к видеосервису можно будет по специальной закрытой ссылке, которую гражданам будут рассылать через личный кабинет на портале mos.ru. Дату и время заседания объявят заранее.

Ранее москвичи жаловались на необоснованные штрафы с дорожных камер и через приложение «Социальный мониторинг».