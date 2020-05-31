Первое зарегистрировано России лекарство от коронавируса не поступит в свободную продажу

Российский фонд прямых инвестиций — производитель препарата под торговым наименованием «Авифавир» — рассказал агентству «Интерфакс», что он будет применяться только в больницах. Кроме того, лекарство запрещено к применению беременным женщинам и в период планирования семьи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что победить пандемию не удастся пока не будет создана вакцина. Сейчас ее разработкой занимаются лаборатории по всему миру.