Российский фонд прямых инвестиций — производитель препарата под торговым наименованием «Авифавир» — рассказал агентству «Интерфакс», что он будет применяться только в больницах. Кроме того, лекарство запрещено к применению беременным женщинам и в период планирования семьи.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что победить пандемию не удастся пока не будет создана вакцина. Сейчас ее разработкой занимаются лаборатории по всему миру.
Первое зарегистрировано России лекарство от коронавируса не поступит в свободную продажу
Российский фонд прямых инвестиций — производитель препарата под торговым наименованием «Авифавир» — рассказал агентству «Интерфакс», что он будет применяться только в больницах. Кроме того, лекарство запрещено к применению беременным женщинам и в период планирования семьи.