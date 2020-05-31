В психоневрологическом интернате Саратовской области у 101 человека выявили коронавирус

У большинства болезнь протекает бессимптомно.

Коронавирус у пациентов Базарно-Карабулакского психоневрологического интерната нашли в ходе массового обследования. Анализы показали, что у 82 человек зафиксирован коронавирус, однако пока его проявлений нет, у 19 отмечены симптомы COVID-19. Сколько среди них сотрудников и пациентов не сообщается. Всего в интернате живет около 180 человек. Это данные с официального сайта министерства труда и социальной защиты. Психоневрологический интернат, как и другие подобные учреждения в Саратовской области, закрыли на карантин еще 28 апреля. Как отметили в местном министерстве здравоохранения, сейчас устанавливают всех, кто мог общаться с заболевшими и проводят дополнительную дезинфекцию помещений.

Всего в Саратовской области зафиксировано 3078 зараженных коронавирусом.