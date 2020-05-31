Страны ОПЕК+ обсуждают перенос встречи организации на 4 июня. Об этом со ссылкой на министра энергетики Алжира Мохаммеда Аркаба сообщает агентство Рейтер. Чиновник сказал, что провел переговоры с некоторыми заграничными коллегами на этот счет. Перенос сроков встречи почти на неделю, по его мнению, позволит облегчить распределение нефти между традиционными покупателями в зависимости от спроса.

Цены на нефть обрушились на фоне пандемии и развале сделки ОПЕК+. Для стабилизации ситуации в апреле страны договорились о рекордном сокращении добычи.