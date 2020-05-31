Туристы забронировали около 70% крымских пансионатов и мини-отелей

Основной поток отдыхающих ожидается в июле и августе – об этом агентству ТАСС рассказала председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова. Она предположила, что как только ситуация с пандемией станет более определенной, спрос на отдых дополнительно возрастет.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы санаториев в условиях распространения инфекции. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал некоторые требования ведомства невыполнимыми и попросил их смягчить.