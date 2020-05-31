В Карачаево-Черкессии после жалоб медиков на условия работы следователи проводят проверки. Пресс-служба СК сообщает, что глава ведомства Александр Бастрыкин направил следователей в регион для «практической помощи».

Ранее сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи пригрозили увольнением. Причиной стала прокурорская проверка начатая после того, как медики пожаловались на снижение зарплат о отсутствие средств индивидуальной защиты для работы с коронавирусными пациентами.