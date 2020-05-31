Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию

По словам американского президента, он не чувствует, что «большая семерка» правильно отражает то, что происходит в мире. Он назвал формат саммита устаревшим и выразил желание видеть на осенней встрече также Россию, Южную Корею, Автстралию и Индию. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. В Белом доме считают, что переговоры в расширенном формате в частности позволят обсудить «будущее Китая».

Изначально саммит был запанирован на 10-12 июня, однако из-за пандемии его решено было провести в онлайн-формате. Позже Вашингтон все же настоял на очной встрече в качестве символа возвращения к нормальной жизни.