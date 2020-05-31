В 25 крупных американский городах на фоне протестов введен комендантский час

Губернатор штата Миннесота, где впервые вспыхнули беспорядки, сказал, что ситуация в регионе больше не связана с убийством Джорджа Флойда. Речь, по его словам, идет о нападении на гражданское общество, вселении страха и разрушении городов. Пентагон приказал привести в готовность военную полицию для подавления протестов.

Массовые уличные волнения спровоцировала смерть афроамериканца, задержанного полицией. После инцидента четырех полицейских уволили, а одному предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.