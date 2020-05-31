МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве. До конца суток в отдельных районах столицы ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.

Накануне из-за непогоды в столице были повалены порядка 70 деревьев и повреждены полтора десятка машин.