В Казахстане по распоряжению президента начнет работу комиссия по реабилитации жертв политических репрессий

В Казахстане по распоряжению президента с сегодняшнего дня начнет работу комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. В стране сегодня отмечают день памяти репрессированных.

Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию, которая займется вопросом восстановления исторической справедливости и систематизацией сведений о незаконно осужденных и репрессированных в разные периоды существования республики. По словам Президента Казахстана, «бережно храня память жертвах репрессий, страна сможет построить будущее, фундаментом которого остается независимость». На сайте нынешней администрации Казахстана отмечается, что долг каждого гражданина «в этот печальный день отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия». Речь о сталинской коллективизации, массовом голоде начала 30-х и дальнейших преследованиях. В обращении Токаева говорится, что за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза, а через жернова репрессивной машины прошло около 100 тысяч невинных людей, более 20 тысяч были расстреляны.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в Казахстане с 1997 года. Памятная дата была установлена указом первого президента республики Нурсултана Назарбаева.