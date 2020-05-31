В Волгограде, где из-за коронавируса действует режим изоляции, возобновили подготовку к проведению парада Победы

Ранее президент объявил о том, что отложенное из-за эпидемии празднование состоится 24 июня в 29 городах.

Военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Волгограде, расчеты войск Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, ФСИН, казачьих обществ Волгоградской области, регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту принимают участие к подготовке к параду Победы, которая возобновилась в столице региона. Всего почти 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Парад пройдет 24 июня — в этот день в 1945 году в Москве прошел первый в истории парад Победы. Готовиться к нему начали сейчас, хотя в регионе сохраняется режим изоляции, который власти ранее продлили до середины июня. В администрации области подчеркивали, что для региона ближайшие две недели будут важными и определяющими по характеру распространения коронавируса. В Волгоградской области зафиксировано почти 3 тысячи случаев заражения, 18 человек, по официальным данным, скончались. За последний день в регионе был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших – почти 160 человек.

24 июня парады пройдут в 10 городах на Юге России, в них будет задействовано более 40 тысяч военнослужащих. Президент поручил министру обороны исключить любые риски для здоровья участников.