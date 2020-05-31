Число зараженных коронавирусом в России превысило 400 тысяч. За сутки в стране зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев, из них свыше 2,5 тысяч – в Москве. По данным оперативного штаба умерли еще 138 пациентов. Таким образом, с начала эпидемии, жертвами стали почти 4700 человек.