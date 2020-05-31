Спикер Мосгордумы объяснил годовой доход в 2 миллиарда рублей продажей ценных бумаг

В разговоре с агентством «Интерфакс» Алексей Шапошников сказал, что задекларировал его в соответствии с законом о статусе депутата.

Ранее декларация председателя городского парламента за 2019 год стала предметом внимания журналистов в связи с тем, что доход Шапошникова оказался значительно выше, чем у других законодателей и почти в 80 раз превышал его собственный доход за позапрошлый год.