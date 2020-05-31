В Ингушетии следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей. Как следует из сообщения на сайте регионального Следственного комитета, накануне днем в городе Сунжа во время задержания участников незаконного вооруженного формирования двое неизвестных открыли по силовикам стрельбу и были убиты на месте ответным огнем. Других погибших и пострадавших в ходе спецоперации нет. Еще одно дело возбуждено по статье о незаконном обороте оружия.