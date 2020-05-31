Госдеп США на фоне нарастающей напряженности с Китаем продает имущество в Гонконге

Речь, в частности, идет о недвижимости в одном из престижных районов города – земельном участке и шести зданиях. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства, эти активы стоят почти полтора миллиарда долларов. Американское правительство купило землю еще в 1948 году, когда Гонконг был британской колонией.

Ранее Вашингтон объявил об отмене всех льгот, действующих в отношении специального административного района Китая. Это произошло после того, как в Пекине выдвинули инициативу о введении в городе закона о национальной безопасности.