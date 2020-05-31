Минздрав одобрил первое российское лекарство против коронавируса

Препарат под торговым наименованием «Авифавир» будет производить Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «Химрар». Еще на прошлой неделе в РФПИ говорили, что это первый препарат прямого антивирусного действия, который доказал эффективность в ходе клинических испытаний. Вскоре планируется начать выпуск лекарства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что победить пандемию не удастся пока не будет создана вакцина. Сейчас ее разработкой занимаются лаборатории по всему миру.