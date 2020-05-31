Прокуратура начала проверки в связи с жалобами жителей подмосковного Красногорска на подтопления нескольких населённых пунктов.

Выяснять причины случившегося будет Красногорская городская прокуратура. В надзором ведомстве агентству Интерфакс рассказали что согласно жалобам канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке посёлке Нахабино и мирокрорайоне Опалиха. Это произошло после сильных дождей, которые прошли в столице и области в пятницу и субботу. В Опалите подтопило часть дороги у железнодорожной платформы, и некоторые приусадебные участка на одной из улиц. Некоторые люди, судя по видео, размещённым в интернете, добирались до своих домов на резиновых лодках. Другие жители выкладывали ролики, в которых члены их семей стоят по пояс в воде, рассказывали о подтопленных домах. По мнению местных жителей, причиной могли стать жилые комплексы, построенные за последние годы, пишет издание РБК. По данным МЧС подтопило 80 приусадебных участков в Красногорске, дома как утверждают в ведомстве, природная стихия не затронула. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек. В администрации городского округа сообщили, что уровень в реке Нахабинка поднялся на 4 метра. Там уверяют, что скопление ливневых вод в канализации из-за обильных осадков привело к потоплению в разных районах города.

Сильные дожди затопили некоторые участки в подмосковной Истре, а также дороги в Можайске. Подольске, Домодедово и ряде других городов Подмосковья.