В ходе столкновений протестующих с полицией в США погиб человек

Беспорядки в стране начались после смерти афроамериканца из-за действий полицейского во время задержания – за несколько дней задержано свыше 1300 человек.

Человек бежит с американским флагом в руках, на заднем фоне полыхающее здание – это фотография с улицы одного из американских городов, где начались массовые протесты, переросшие в беспорядки, мародерство поджоги, жесткие столкновения с силовиками. В Индианаполисе они привели к гибели протестующего, еще трое получили огнестрельные ранения в ходе протестов. Пострадавшие есть и среди полицейских. В Филадельфии в частности были ранены по меньшей мере 13 силовиков. В Сиэтле протестующих разгоняли слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, в Вашингтоне – перечными шариками, в Лос-Анджелесе – дубинками и резиновыми пулями. В Миннеаполисе полиция применила газ против журналистов, пострадал в том числе корреспондент агентства РИА Новости.

Власти 25 крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Чикаго и Майами ввели комендантский час, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. В ряде городов для сдерживания беспорядков привлечены бойцы Нагвардии США.

Протесты вспыхнули после того, как в сети оказалась видеозапись задержания чернокожего мужчины – полицейский повалил его на землю и придавил коленом шею, через несколько минут тот скончался. Против полицейкого возбуждено уголовное дело.